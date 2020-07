Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierter Radfahrer streift Zollfahrzeug

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer hat am Freitagabend, 10.07.2020, ein Zollfahrzeug gestreift, nachdem er zuvor Haltezeichen an der Grenze missachtet hatte. Gegen 22:15 sollte der 27-jährige Fahrradfahrer an der Grenze in Friedlingen anhalten. Unbeirrt setzte der Mann jedoch seine Fahrt fort, bis er in der Elsässer Straße von einer verfolgenden Zollstreife gestoppt werden konnte. Dabei streifte der Radfahrer mit dem Pedal am stehenden Dienstfahrzeug entlang, weil er nochmals versuchte, zu entkommen. Der Radfahrer konnte jedoch festgehalten werden. Da beim Radfahrer starker Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein Alcomattest gemacht, der ca. 1,8 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell