Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kind auf Tretroller wird von Pkw erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 7-jähriges Mädchen auf einem Tretroller ist am Freitagmittag, 10.07.2020, in Rheinfelden von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Kurz vor 15:00 Uhr überquerte das Kind die Scheffelstraße und wurde dabei von einem herannahenden Pkw eines 47 Jahre alten Mannes erfasst. Das schwer verletzte Mädchen kam umgehend in die Kinderklinik nach Lörrach, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Schaden am Auto liegt bei rund 2500 Euro.

