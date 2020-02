Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Steinfurt (ots)

An der Kreuzung Dumter Straße/Auf dem Windhorst hat sich am Freitagmorgen (28.02.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 63-jährige Steinfurterin befuhr um kurz nach 10.00 Uhr mit ihrem Pkw die Dumter Straße in Richtung Oranienring. An der Kreuzung mit der Straße Auf dem Windhorst kam es zur Kollision mit einem rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Lkw, der von einem 53-jährigen Mann aus Osnabrück gefahren wurde. Bei der Kollision wurden die 63-jährige Fahrerin sowie ihr 68-jähriger Beifahrer -beide aus Steinfurt- leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden Sachschäden in einer geschätzten Höhe von 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell