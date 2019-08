Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen in der Landauer Straße (01/1508)

Speyer (ots)

14.08.2019, 22:30 - 00:30 Uhr

Für die Dauer von ca. 2 Stunden wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Landauer Straße eine stationäre Kontrollstelle durch die Polizei eingerichtet. Bei ca. 40 kontrollierten Fahrzeugen kam es hierbei zu mehreren Beanstandungen. 3 Fahrer führten bei der Kontrolle kein Warndreieck im Fahrzeug mit, in 5 Fahrzeugen fehlte die Warnweste, in 3 Fahrzeugen der Verbandskasten. Zudem konnten 4 Fahrzeugführer den Fahrzeugschein bzw. 1 Fahrzeugführer seinen Führerschein nicht vorweisen. Letztlich konnte bei einem Fahrzeug ein Beleuchtungsmangel sowie bei 2 weiteren Fahrzeugen jeweils abgelaufene TÜV-Plaketten festgestellt und beanstandet werden.

