Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Auf der Altenberger Straße ist zwischen Freitagabend (21.02.) und Samstagmorgen ein blauer Daihatsu beschädigt worden. Der Fahrer hatte seinen Wagen am Freitagabend gegen 21.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 55 abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an der linken Fahrzeugseite den Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 800 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Bereich des Unfallortes sind Fahrzeugteile von einem grauen 3er BMW Touring (Baureihe 1998 bis 2007) gefunden worden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

