Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Neuwied (ots)

Am 20.08.2019 gegen 09:20 Uhr konnte der 59 jährige Fahrer eines Mofas in der Heddesdorfer Straße in Neuwied einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es erfolgte eine Blutentnahme; der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Neuwied



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell