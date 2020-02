Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Verkehrsunfall/Flucht

Steinfurt (ots)

Am Montagmorgen (24.02.2020) stellte ein Autofahrer seinen schwarzen Mercedes Cabrio um 08.00 Uhr in Steinfurt, in Höhe des Hauses Arnoldstraße 8 (Sackgasse) ab. Am Dienstagvormittag (25.02.2020) bemerkte er gegen 11.00 Uhr eine Unfallbeschädigung hinten links an der Stoßstange. Der Sachschaden wird auf cirka 500 Euro beziffert. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Steinfurt unter der Rufnummer 02551/15-4115.

