Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 171

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (05.04.2020)

L 171 / Wutach (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr ereignet hat. Ein 49-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 171 von Ewattingen in Richtung Mundelfingen. In einer Kurve kam er zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Schwerverletzt wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht, die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

