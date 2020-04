Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall (05.04.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Eine 20-jährige VW-Lenkerin missachtete am Sonntag gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung Weiherstraße / Laiblestraße die Vorfahrt eines 18-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Kollision wurde der Beifahrer im VW leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der jungen Frau leichten Alkoholgeruch fest, weshalb sie im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 55.000 Euro.

