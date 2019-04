Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Metallelement trifft Arbeiter

Ulm (ots)

/ Ein Arbeiter erlitt am Mittwoch tödliche Verletzungen bei einem Arbeitsunfall in Herbrechtingen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf einer Baustelle in der Robert-Bosch-Straße. Zwei Arbeiter transportierten ein Metallelement für eine Dachkonstruktion auf einem Telekopstapler. Das Metallteil wog mehrere Tonnen. Ein 41-jähriger Arbeiter lenkte den Stapler, während ein 33-jähriger Arbeiter nebenher lief. Auf dem Transportweg löste sich das Metallteil. Es fiel von der Gabel und begrub den nebenher laufenden Arbeiter unter sich. Dieser erlitt dadurch tödliche Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

