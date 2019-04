Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Oggenhausen - Sperrung der Autobahn A7

Am Donnerstag musste die A7 zwischen Heidenheim und Herbrechtingen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Wie die Polizei mitteilt, lag eine leblose Person auf der A7 bei Oggenhausen. Ein Zeuge der auf der Autobahn fuhr, sah kurz vor 6 Uhr eine Person an der Autobahn liegen. Er wählte den Notruf. Polizeistreifen überprüften daraufhin die Mitteilung. Sie fanden eine Frau die nicht mehr am Leben war. Da die Identität der Verstorbenen noch unklar war, musste die Autobahn in Richtung Süden gesperrt werden. Auch galt es die genauen Umstände des Todes zu ermitteln. Dazu wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Heidenheim ausgeleitet. Es kam zu einem kilometerlangen Stau. Die Sperrung der Autobahn wurde gegen 12.30 Uhr wieder aufgehoben.

