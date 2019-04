Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Feuer im Baumarkt

Am Mittwoch geriet eine Absauganlage in Uhingen in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr löste der Feueralarm in einem Baumarkt aus. Die Kunden und das Personal mussten den Laden verlassen. Feuerwehr und Polizei rückten an. Wie die Polizei ermittelte hatte eine Absauganlage Feuer gefangen und den Alarm ausgelöst. Ein Zeuge hatte den Brand früh bemerkt. Er hatte die auf Rollen befindliche Anlage nach draußen geschoben. Dort hatte er versucht die Flammen selbst zu bekämpfen. Das misslang und die Feuerwehr musste den Brand löschen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. An der Anlage entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nach ungefähr 30 Minuten konnten alle zurück in den Baumarkt. Die Polizei hat die Spuren gesichert und ermittelt die Brandursache. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass heiße Spähne den Brand verursachten.

