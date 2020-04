Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen i.S.

Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisiert Unfall verursacht (05.04.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Schwerverletzt musste ein 21-jähriger Opel-Fahrer am Sonntagnachmittag nach einem Verkehrsunfall auf der L 175 ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 13.15 Uhr von Furtwangen kommend auf der Landesstraße in Richtung St. Georgen-Brigach unterwegs, als er vermutlich infolge seiner alkoholischen Beeinflussung in einer Linkskurve zu weit nach rechts lenkte, gegen den Bordstein prallte, anschließend quer über die Fahrbahn und in das abschüssige Wiesengelände schleuderte. Dort prallte er frontal gegen die Wand eines "Viehdurchganges", der die Landesstraße unterirdisch quert. Die ärztliche Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus wurde von den unfallaufnehmenden Beamten veranlasst, den Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt. Der Opel, an dem ein Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

