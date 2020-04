Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter hebt mit gestohlener EC-Karte Bargeld ab

Recklinghausen (ots)

Am 20. Dezember 2019 wurde der Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft auf der Straße Heidenheck aus der Handtasche die Geldbörse gestohlen. Mit der darin befindlichen EC-Karte hob die auf den Fotos abgebildete Person in der Bottroper Innenstadt an Geldautomaten der Targobank und der Deutschen Bank unberechtigt Bargeld ab. Fotos des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal NRW:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-taschendiebstahl-computerbetrug-0

Wer kennt die abgebildete Person?

Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

