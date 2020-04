Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Diesel-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen Dienstag vergangener Woche und gestern brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Langehegge ein. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden. An der Wohnungstür entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Tür zu einem Vereinsheim an der Dorstener Straße auf. Entwendet wurden Getränkekisten. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Herten

Am frühen Morgen, gegen 01:00 Uhr, beobachtete ein Zeuge zwei unbekannte Täter beim Diebstahl von Diesel aus zwei Lkw an der Straße Am Handweiser. Die Tatverdächtigen hatten die Tankdeckel aufgebrochen und Diesel in Kanister umgefüllt. Als sie den Zeugen bemerkten flüchteten sie in einem älteren weißen Transporter in Richtung Industriestraße. Weitere Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zwei Starkstromkabel auf dem umzäunten Gelände einer Firma am Westring entwendet. An einer Steckdose entstand dabei 350 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Waltrop

Zwischen Montagvormittag und Dienstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Waltroper Jugendtreff an der Hafenstraße. Dazu hebelten sie ein Fenster auf. Im Inneren rissen die Täter eine Tür aus der Verankerung. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und einer Spielekonsole. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bottrop

Am Dienstag, gegen 01:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge mehrere unbekannte Täter beim Einbruch in eine Parfümerie am Kirchplatz. Die Täter schlugen die gläserne Eingangstür ein. Anschließend entwendeten sie Parfüm und legten es zum Transport in eine rote Decke. Dann flüchteten sie in Richtung Adolf-Kolpingstraße. Hier stiegen sie in ein silbernes Auto mit Essener Kennzeichen. Der Zeuge beobachtete vier dunkel gekleidete Personen und möglicherweise in Kind. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

