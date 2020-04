Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Drei Autos aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben unbekannte Täter an drei geparkten Autos an der Grabenstaße Scheiben eingeworfen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Betroffen waren ein Renault Megane, ein VW Touran und ein Opel Zafira. Aus einem der Fahrzeuge wurde nichts entwendet. In den beiden anderen Fällen ein Ladekabel, ein Bluetooth-Empfänger und eine leere Geldbörse. An den Autos entstand etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

