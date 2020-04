Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Motorrollerfahrer stürzt beim Besteigen eines Fahrzeugs

Recklinghausen (ots)

Als ein 61-jähriger Dortmunder am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, auf einem Parkplatz an der Siemensstraße auf seinen Motorroller steigen wollte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte. Dabei wurde seine 58-jährige Sozia, die bereits auf der Sitzbank saß leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand 500 Euro Sachschaden.

