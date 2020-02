BPOL NRW: Stichverletzungen - Bundespolizisten leisten mit Tourniquet schnelle Hilfe

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Durch Stichverletzungen erheblich verletzt wurde ein 34-jähriger Dortmunder gestern Abend (24. Februar) in der Nähe des Dortmunder Hauptbahnhofs. Nach eigenen Angaben sollen fünf Personen versucht haben ihn auszurauben. Einsatzkräfte der Bundespolizei leisteten dank der dienstlichen Ausrüstung "Erste Hilfe".

Gegen 22 Uhr brachte ein 34-Jährige Mann den Verletzten zur Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser blutete zu diesem Zeitpunkt stark am Oberschenkel und am Unterarm. Sofort leisteten Bundespolizisten "Ersten Hilfe" und nutzten hierfür das dienstliche Tourniquet (Abbindesystem), um die Blutungen zu stoppen. Mit einem Rettungswagen wurde der 34-jährige deutsche Staatsangehörige in eine Dortmunder Klinik eingeliefert.

Nach Angaben des Verletzten hatten mehrere Personen versucht, ihn im Bereich des Harenberg Hochhauses auszurauben. Nachdem er sich geweigert hatte sein Eigentum herauszugeben, soll die Gruppe ihn angegriffen und durch Stiche verletzte haben. Anschließend flüchteten die fünf Personen.

Einsatzkräfte fahndeten im Umfeld des Hauptbahnhofs nach den Tatverdächtigen. Es wurde ein Strafverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. *ST

