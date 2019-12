Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Marihuana in Zigarettenschachtel

Zittau (ots)

Eine Marihuana Dolde mit einem Gesamtgewicht von ca. 1,5 g versteckte ein 29-jähriger Deutscher in seiner Zigarettenschachtel. Festgestellt wurde dies durch die Kontrolle des Mannes am 09. Dezember, kurz vor Mitternacht, im Stadtgebiet Zittau. Da er sich nur mit seiner Krankenkarte ausweisen konnte, kontrollierten die Beamten auch seine mitgeführten Sachen und fanden dabei die Dolde. Die Dolde wurde vor Ort sichergestellt und der Sachverhalt zuständigkeitshalber an Beamte des Landespolizeirevier Zittau übergeben.

