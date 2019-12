Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Glasscheibe zerstört

Zittau (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Nacht vom 06. auf den 07. Dezember 2019 in der Wartehalle des Bahnhofs Zittau eine Glasscheibe. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Beamten zahlreiche Spuren gesichert werden, welche derzeit ausgewertet werden. Der Tatzeitraum kann auf 17:30 Uhr - 06:00 Uhr eingegrenzt werden und die Bundespolizeiinspektion Ebersbach sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizei Ebersbach zu melden.

