BPOL NRW: Eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich - Bundespolizei hat Tatverdächtige ermittelt und bittet um Löschung der Lichtbilder

Aachen - Euskirchen - Weilerswist

Am 18.05.19 war es am Haltepunkt Weilerswist beim Verlassen eines Zuges zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Die Bundespolizei fahndete mit Lichtbildern nach den vier Tatverdächtigen.

Der erste Fahndungserfolg ließ nicht lange auf sich warten, da kurz nach Veröffentlichung der Bilder in der Öffentlichkeit sich zwei Tatverdächtige bei der Polizei in Euskirchen meldeten. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden an die sachbearbeitende Dienststelle der Bundespolizei in Aachen weitergeleitet. Deren Ermittlungen im Nachgang noch die Hauptzeugin und zwei weitere Tatverdächtige ergaben.

Gegen drei Tatverdächtige wurden Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der vierte Tatverdächtige behauptet mit der Straftat nichts zu tun zu haben. Hier werden zurzeit noch die Ermittlungen geführt.

Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder der vier Tatverdächtigen zu löschen.

Die Bundespolizei bedankt sich für die erbrachten Hinweise, die zur Ermittlung der Tatverdächtigen und der Hauptzeugin führten.

