Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 34-Jähriger randaliert und löst Einsatz der Bundespolizei aus

Bochum (ots)

In der vergangenen Nacht (24. Februar) wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz in den Bochumer Hauptbahnhof gerufen. Ein 34-jähriger Mann soll im Personentunnel randaliert haben, er wurde später zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei wurden in der Nacht zum Dienstag darüber informiert, dass im Hauptbahnhof Bochum eine Person randalieren würde. Er soll auch mit Flaschen geworfen haben. Als sich Bundespolizisten gegen 23.30 Uhr dem Einsatzort näherten, bemerkten sie gleich eine Gruppe von drei Personen. Ein 34-jähriger Mann hielt dabei eine abgebrochene Glasflasche in der einen und ein Messer in der anderen Hand. Des Weiteren stellten die Beamten eine stark blutende Verletzung an der Hand des Bochumers fest. Er wurde aufgefordert, das Messer und die Flasche sofort fallen zu lassen. Nur zögerlich kam der rumänische Staatsangehörige dem nach und schmiss die Gegenstände in den Bahnhof. Alle Personen wurden bis zum Eintreffen weiterer Polizeikräfte fixiert. Der 34-Jährige wurde später vom Rettungsdienst versorgt und kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personengruppe vermutlich untereinander in Streit geraten war. Gegen den Mann aus Bochum wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell