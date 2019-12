Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruchsversuch in Kapelle

Schifferstadt (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 15.12.2019, 16:00 Uhr bis Montag, 16.12.2019, 09:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kapelle in der Waldseer Straße einzubrechen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro an einer Tür. Die Polizei sucht Zeugen, die Täterhinweise geben können; Polizeiinspektion Schifferstadt (Tel.: 06235-4950 oder E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de.

