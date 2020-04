Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) Deutliche Steigerung der festgestellten Verstöße gegen die Corona-Verordnung über das sonnige Wochenende

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Über das vergangene und sonnige Wochenende war im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz eine deutliche Steigerung der festgestellten Verstöße gegen die Corona-Verordnung von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten feststellbar.

Waren es im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen noch 33 Beanstandungen, die mit entsprechenden Anzeigen und folgenden Bußgeldern geahndet werden mussten, schritten die Einsatzkräfte über die sonnigen Wochenendtage mit jeweils 64 geahndeten Verstößen im Zeitraum von Samstagmorgen bis Sonntagmorgen und Sonntagmorgen bis Montagmorgen (jeweils von 07.00 Uhr bis 07.00 Uhr) annähernd doppelt so oft gegen Personen ein, die sich nicht an die einschränkenden Vorgaben der Corona-Verordnung gehalten hatten.

Vorwiegend hielten sich dabei mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum dicht beieinander auf und verstießen so gegen § 3 Abs. 1 der Corona-Verordnung und müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100 bis 1000 Euro rechnen (https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/CoronaVO_Bussgeldkatalog.pdf).

Neben diesen Verstößen konnten die zur Überwachung eingesetzten Beamtinnen und Beamten auch andere Verstöße feststellen. So wurde an zwei Eisdielen in Singen am Hohentwiel im Landkreis Konstanz und in Spaichingen im Landkreis Tuttlingen Eis zum Verzehr an wartende Kunden abgegeben. In der Nähe von Unterkirnach im Schwarzwald-Baar-Kreis grillten mehrere Personen an einer geschlossenen Grillstelle und verstießen damit ebenfalls gegen die Corona-Verordnung. Gravierende Verstöße oder größere Ansammlungen ergaben die Kontrollen und Überprüfungen hingegen nicht.

Trotz der deutlich gestiegenen Verstöße gegen die Corona-Verordnung war von den Einsatzkräften bei ihren vielen Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen aber auch feststellbar, dass die überwiegende Anzahl der Personen, die sich bei dem sonnigen Wetter der beiden vergangenen Tage im Freien aufhielten, die Vorgaben der Verordnung befolgten.

Unterstützen Sie uns und damit alle anderen weiterhin und halten sich an die Einschränkungen der Corona-Verordnung. Sie ersparen sich dadurch nicht nur hohe Bußgelder, sondern, und dies vor allen Dingen helfen Sie sich und anderen, letztlich uns allen die Corona-Krise baldmöglichst und auch in der Hoffnung so unbeschadet als möglich zu überstehen.

