POL-DU: Alt-Hamborn: Zweite Schlägerei endet mit Schnittverletzung

Zwei 15-Jährige hatten noch etwas zu klären und wollten das am Samstag (7. Dezember, 16:55 Uhr) in einer Grünanlage hinter einem Schwimmbad an der Kampstraße mit Fäusten regeln. Als der eine laut eigener Aussage gewonnen hatte, kamen circa 20 bis 30 Unterstützer des Verlierers dazu und schlugen den mutmaßlichen Gewinner. Die Angreifer nahmen sich noch seine Jacke und flüchteten mit dem Verlierer der ersten Auseinandersetzung. Der erste Gewinner kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. Rund zwei Stunden später haben Zeugen die Polizei alarmiert, weil sich circa 20 junge Männer in der Nähe eines Fast-Food-Lokals auf der Duisburger Straße geschlagen hatten. Auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Noch bevor die Streifenwagen eintrafen, waren die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen weggelaufen. Lediglich zwei Jugendliche (15), davon einer mit einer Schnittverletzung am Arm, blieben vor Ort. Mit einem Rettungswagen ging es für ihn zur Behandlung in die Klinik. Nach ersten Erkenntnissen stehen die beiden Auseinandersetzungen in einem Zusammenhang. Die Kripo ermittelt jetzt die Hintergründe. (jg)

