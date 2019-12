Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Vogel gezeigt - Streit im Straßenverkehr

Duisburg (ots)

Weil ein unbekannter Autofahrer am Samstag (7. Dezember, 16:30 Uhr) auf der Friedenstraße viel zu schnell gefahren sein soll, zeigte ihm der Fahrer (22) eines Subaru einen "Vogel". Daraufhin soll der BMW-Fahrer ausgestiegen sein und versucht haben, den "Vogelzeiger" zu schlagen. Dieser wiederum nahm seine Gaspistole, zeigte sie seinem Kontrahenten und forderte, dass er ihn in Ruhe lassen soll. Mit der Drohung "Ich komme aus Rheinhausen. Ich suche, finde und töte Dich!" fuhr der Unbekannte mit seinem Wagen in Richtung Deichstraße davon. Zeugen hatten die Auseinandersetzung beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Bedrohung gegen beide Männer, stellten die Gaspistole und den kleinen Waffenschein des 22-Jährigen sicher. Die Kripo sucht weitere Zeugen, die das Kennzeichen des schwarzen BMW notiert haben oder dessen circa 30 bis 35 Jahre alten, 1,80 Meter großen Fahrer beschreiben können. Hinweise nimmt das KK 35 unter 0203 280-0 entgegen. (jg)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell