POL-DU: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr staute sich der Verkehr auf der B 288 vor der Krefelder Rheinbrücke. Ein 42-jähriger Autofahrer bemerkte den Rückstau zu spät und fuhr in das Stauende. Nachfolgende Fahrzeuge konnten ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen. Insgesamt kollidierten fünf Autos; vier Personen wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Rheinbrücke bis 21:50 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf über 40.000EUR.

