Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung - Zeugenaufruf (04.04.2020-05.04.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter beschossen vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einer Zwille ein Badezimmerfenster an einem Wohngebäude in der Straße "Adlerring". Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, erbeten.

