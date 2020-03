Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Ergebnis der ersten Kontrollen der Allgemeinverfügungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Ergebnis der ersten Kontrollen der Allgemeinverfügungen

Wie angekündigt kontrollierten zahlreiche Polizeibeamte am Donnerstag, 19. März 2020, in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta die Einhaltung der Allgemeinverfügungen. In der Stadt Cloppenburg wurden vier Geschäfte überprüft, von denen zwei vollständig und zwei teilweise schlossen. In der Gemeinde Garrel wurden ebenfalls vier Geschäfte kontrolliert, von denen drei schlossen und eines seinen Verkaufsbereich einschränkte. In Cappeln verkleinerte ein Geschäft nach einer Kontrolle seine Verkaufsfläche. In Emstek wurde kein Verstoß festgestellt. In Vechta kam es zu zwei Kontrollen. In einem Fall wurde eine Shisha-Bar geschlossen. Im Bereich Friesoythe wurden zwei Geschäfte kontrolliert, die entweder vollständig oder teilweise schlossen. In keinem Bereich mussten Ansammlungen von Menschen aufgelöst werden. Insgesamt stießen die Polizeibeamten bei ihren Kontrollen nach entsprechenden Ansprachen auf Verständnis und Kooperationsbereitschaft. Es musste in keinem Fall eine Strafanzeige eingeleitet werden. Auch in den nächsten Tagen werden entsprechende, konsequente Kontrollen durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell