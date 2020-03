Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 19. März 2020, kam es um 10.50 Uhr an der Kreuzung der Linderner Straße zur Straße Zur Kleinbahn zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lastrup und sein 20-jähriger Beifahrer aus Löningen wollten von der Linderner Straße nach links in die Straße Zur Kleinbahn abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Lindern, die ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurden die 50-Jährige und der 20-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. März 2020, kam es zwischen 13.30 und 16.30 Uhr an der Höltinghauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Mini Cooper, der auf einem Parkplatz eines Wohnhauses stand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des 1600 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

