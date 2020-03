Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreise Cloppenburg und Vechta - Polizei und Landkreise kontrollieren ab sofort konsequent Einhaltung der Allgemeinverfügungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Polizei und Landkreise kontrollieren ab sofort konsequent Einhaltung der Allgemeinverfügungen

Seit Dienstag, 17. März 2020, sind in Niedersachsen umfangreiche Allgemeinverfügungen in kraftgetreten, die das soziale Leben einschränken. Oberstes Ziel hierbei ist es, die Verbreitung des Coronavirus so gut wie möglich zu verlangsamen. Wie der niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, heute ankündigte, werden die Landkreise mit ihren Städten und Gemeinden, sowie die Polizeibehörden die Einhaltung dieser Regeln konsequent überwachen. Hierzu haben heute Koordinierungsgespräche zwischen den Landkreisen Cloppenburg und Vechta und der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta stattgefunden. Gemäß Maßgabe des Ministers werden daher umgehend, in enger Zusammenarbeit mit den kommunalen Ordnungsdiensten, Polizeibeamte verstärkt öffentliche Plätze, Lokale und andere zu schließende Räumlichkeiten kontrollieren. Zum konsequenten Durchgreifen gehören hierbei auch Auflösungen von Menschenansammlungen, Schließungen von Geschäften. Die Landkreise Cloppenburg und Vechta, sowie die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta appellieren an die Bürgerinnen und Bürger gemäß der Allgemeinverfügungen ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Nur so kann jeder Einzelne einen wertvollen und notwenigen Beitrag zur Minimierung möglicher Opfer leisten.

