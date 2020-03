Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Versuchter Diebstahl an Fleischautomat

Zwischen Mittwoch, 18. März 2020, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 19. März 2020, 07.00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter einen Fleischautomaten in der Straße Westmark gewaltsam zu öffnen, in dem dieser mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf die Glasscheibe einschlug. Darüber hinaus wurde ein über dem Automaten angebrachter Scheinwerfer zerstört. Der unbekannte Täter ließ nach mehreren Schlägen von der Verbundglasscheibe ab und flüchtete. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme- Einbruch in Jugendherberge

Zwischen Mittwoch, 18. März 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 19. März 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Neuer Jugendherbergsweg zu einem Einbruch in eine dortige Jugendherberge. Ein bislang unbekannter Täter brach eine Nebeneingangstür der Jugendherberge auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Visbek- Flammen im leerstehenden Kälberstall entzündet

Am Donnerstag, 19. März 2020, gegen 08.34 Uhr, kam es in der Straße Norddöllen in einem leerstehenden Abteil eines Kälberstalls bei Schweißarbeiten zu einer Entzündung durch aufsteigende Gase aus einem Gülleauffangbecken. Es entwickelte sich eine ca. 2 Meter hohe Flamme, welche entlang des Auffangbeckens bis zur anderen Seite des Stalls wanderte. Die Flammen konnten eigenständig gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es zu keinem Tier-, Personen- oder Gebäudeschaden gekommen.

Dinklage- Gewässerverunreinigung

Am Mittwoch, 18. März 2020, gegen 14.25 Uhr, wurde eine Gewässerverunreinigung in der Benzstraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen leitete vermutlich ein bislang unbekannter Täter mehrere Liter Diesel über die Kanalisation des Oberflächenwassers in den Hopener Mühlenbach. Bislang konnte der Ursprung der Einleitung nicht genau ermittelt werden. Erste gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen sind getroffen worden. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Dinklage wurden Ölsperren in den Hopener Mühlenbach gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell