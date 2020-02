Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt

Einbrecher scheitern

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen scheiterten Einbrecher in der Nacht zum Samstag im Innenstadtbereich von Dülmen. In einem Fall versuchten sie die Glasscheibe eines Geschäftes am Westring einzuschlagen. Hier wurde lediglich die äußere Scheibe beschädigt. Im zweiten Fall versuchten sie auf dem Overbergplatz eine Seitentür aufzuhebeln. Auch dieser Versuch misslang. Die Tatzeiten lagen in beiden Fällen im Zeitraum des späteren Abends bis zum frühen Morgen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

