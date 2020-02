Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kalverkamp

Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Wohnungen brachen bislang unbekannte Einbrecher am Samstag bzw. Sonntag ein. Im Zeitraum von Samstag (15.02.) 15.45 Uhr bis Sonntag 00.35 Uhr hebelten die Einbrecher in beiden Fällen die Eingangstüren zu den Wohnungen auf. In einem Fall blieb es beim Versuch, weil die Wohnung derzeit unbewohnt ist und es kein Diebesgut gab. Im zweiten Fall stahlen die Einbrecher Trauringe und eine Playstation. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

