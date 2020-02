Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten, der sein Auto am Samstag (15.2.20) auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Dülmener Straße abgestellt hatte. Eine 74-jährige Frau aus Billerbeck befuhr den Parkplatz zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr von der Dülmener Straße aus. Auf dem Gelände fuhr sie nach links, um dann vorwärts in eine Parkbucht einzufahren. Dabei beschädigte sie ein dunkles Auto. Weitere Hinweise liegen nicht vor. Die Polizei Coesfeld bittet den anderen Unfallbeteiligten, sich unter 02541-140 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell