Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Kreisstraße 4/Unter Drogen Mofa gefahren

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend (15.2.20) die Drogenfahrt eines 28-jährigen Mofafahrers aus Nottuln beendet. Der Mann war gegen 23.05 Uhr auf der K4 in Richtung Wilhelm-Haverkamp-Straße in Senden unterwegs. Bei der Kontrolle gab der Nottulner zu, dass er Drogen genommen hatte. Ein Test bestätigte das. Auf der Wache musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

