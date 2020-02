Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stiftsstraße/Banner an Platane angezündet

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag (16.2.20) ein Stoffbanner angezündet, das an einer Platane an der Stiftsstraße befestigt war. Das Feuer beschädigte gegen 1:45 Uhr auch den Baumstamm. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Dülmen mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell