Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, L843/Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Dissen hat sich am Samstag (15.2.20) bei einem Unfall auf der L843 schwer verletzt. Er kam aus Nottuln und befuhr die Landstraße in Richtung Schapdetten. In einer scharfen Rechtskurve verlor er gegen 11.17 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über das Motorrad. Der Mann stürzte auf die rechte Seite und rutsche nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto einer 28-jährigen Havixbeckerin zusammenstieß. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

