POL-UL: (ES) Wendlingen/A8 - Kleinbus prallt ungebremst in Sattelauflieger

Sechs Verletzte und rund 60.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Montag bei Wendlingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei gegen 2.30 Uhr zwischen Kirchheim/Teck und Wendlingen ein VW-Bus in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Der 45-Jährige Fahrer sei auf der rechten Spur in das Heck eines Sattelaufliegers gefahren. Die Ursache sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen erlitten der Fahrer und die fünf Mitfahrer eher leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten mit mehreren Fahrzeugen in umliegende Krankenhäuser. Sie sind zwischen 22 und 56 Jahre alt. Der VW-Bus und der Sattelauflieger mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 60.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war bis gegen 5 Uhr gesperrt.

