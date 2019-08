Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Einbrecher dringt in Wohnhaus ein

Bargeld und Elektroartikel erbeutete ein Dieb bei einem Einbruch.

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag stieg ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster in ein Haus in Reichenbach in der Steinhauser Straße ein. Er durchsuchte sämtliche Räume. Dabei fielen ihm mehrere hundert Euro Bargeld und verschiedene Elektroartikel in die Hände. Das Polizeirevier Riedlingen nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

