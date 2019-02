Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mann zündelt in seiner Wohnung

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.02.2019 Nr. 2

08.02 / Mann zündelt in seiner Wohnung

Soltau: Ein offensichtlich verwirrter Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Friedrich-Einhoff-Ring in Soltau setzte in der Nacht zu Freitag einige Gegenstände in seiner Wohnung in Brand. Der unverletzte Mann wurde dem sozialpsychiatrischen Dienst vorgeführt und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Der durch das in Brand setzen entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

