POL-BN: Bonn-Nordstadt: Unbekannte entwendeten Sprinter der Bonner Tafel - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Wer hat das Fahrzeug gesehen? Hinweise an das KK 35 unter 0228/15-0. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Autodiebstahl in der Nordstadt. Im Zeitraum zwischen Montag, 02.07.2018, 13:00 Uhr, und Dienstag, 03.07.2018, 08:30 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter einen weißen Daimler Sprinter der Bonner Tafel, der in der Mackestraße geparkt war. Das Fahrzeug, von dem mehrere baugleiche Exemplare existieren, hat einen Kühlaufbau und ist beschriftet (siehe Foto). Das amtliche Kennzeichen lautet BN-BT102.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats bitten um Hinweise möglicher Zeugen und fragen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Wer hat das auffällige Fahrzeug in diesem Zeitraum gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell