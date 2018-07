POL-BN: Mehrere Fahrzeuge in Meckenheim beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Unbekannte beschädigten vermutlich in der Nacht von Dienstag (03.07.2018) auf Mittwoch (04.07.2018) insgesamt neun Fahrzeuge in Meckenheim. Die Täter zerstachen Reifen der Fahrzeuge, die auf der Straße Neuer Markt in Höhe der Hausnummern 18-26 abgestellt waren. Ein Zeuge hatte in der heutigen Nacht um etwa 01:30 Uhr eine männliche Person mit blonden Haaren in verdächtiger Weise dort wahrgenommen. Gegen 03:00 Uhr wurden die Beschädigungen an den Fahrzeugen festgestellt und der Polizei gemeldet.

Die Bonner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0228/15-0 bei der Polizei zu melden.

