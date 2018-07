POL-PDKO: Nickenich - Schwerverletzte Fahrzeugführerin bei Verkehrsunfall

Nickenich (ots) - Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 17:35 Uhr, kam es auf der K53 zwischen Mendig und Nickenich zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine alleinbeteiligte Pkw-Fahrerin befuhr die K53 in Richtung Nickenich und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einfahrt Lavawerk Eppelsberg ins Schleudern, kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und prallte in einen linksseitig gelegenen Erdwall. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach, mitten auf der Fahrbahn, zum Liegen. Die 26-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen für den Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit der Polizei Andernach telefonisch unter 02632/921-0 oder per Mail piandernach@Polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

