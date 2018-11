Ulm (ots) - Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr gegen 15.30 Uhr ein Sattelzug auf einem Gelände in der Daimlerstraße rückwärts. Ein 62-Jähriger wies den 55-jährigen Fahrer ein. Hierzu stand der Mann hinter dem Laster. Aus bislang nicht bekannten Gründen drückte der fahrende Sattelzug den Einweiser gegen einen stehenden Auflieger. Dabei wurde der 62-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb er. Eine Notfallseelsorgerin begleitete die Polizisten auf ihrem schweren Weg, die Angehörigen des 62-Jährigen über den Tod zu unterrichten. Die Spezialisten der Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/96300) nahmen die Ermittlungen an der Unfallstelle auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

