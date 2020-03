Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne/Bokern - Holzhaufen in Brand gesetzt

Am Freitag, 20. März 2020, wurde zwischen 01.00 und 02.00 Uhr ein Holzhaufen, der zu einem Osterfeuer aufgeschichtet worden war, mutmaßlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Der Holzhaufen befand sich auf einer Ackerfläche am Reiterweg. Die Feuerwehr Lohne löschte das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand weder Sach- noch Personenschaden.

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 19. März 2020, wurde ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne im Bereich Kokenmühle kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Halterin ließ Fahrt zu

Am Donnerstag, 19. März 2020, 22.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Pkw die Alfhausener Straße in Neuenkirchen-Vörden. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeughalterin befand sich währenddessen auf dem Beifahrersitz. Gegen sie wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen des Zulassens dieser Fahrt eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 19. März 2020, 15.45 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Pkw die Stresemannstraße in Vechta an die Kreuzung zur Theodor-Heuss-Straße. Hier beabsichtigte sie nach links auf die Theodor-Heuss-Straße aufzubiegen und touchierte hier einen 11-jährigen Fußgänger aus Vechta, welcher zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Der Fußgänger kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell