Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Eine schwerverletzte Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall mit Schmalspurtraktor

Piesport (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 04.07.2020 ------------------------------------------------------------

In den Weinbergen von Piesport kam es am 03.07.2020 gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schmalspurtraktor mit Anhänger und einer Fahrradfahrerin. Beide befuhren den gemeinschaftlichen Fahrrad- und Wirtschaftsweg in Richtung Neumagen. Als der Traktorfahrer die Fahrradfahrerin und ihren hinter ihr fahrenden Ehemann überholt, kommt es zur Berührung zwischen dem Fahrrad und dem Anhänger. Die Frau stürzte und musste schwerverletzt ins Krankenhaus Wittlich verbracht werden. Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber und die Polizei Bernkastel-Kues waren im Einsatz.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION

BERNKASTEL-KUES

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531/ 9527-0

Telefax 06531/ 9527-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell