Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Bausendorf, B 49 (ots)

Am Samstag, 04.07.2020 gegen 16:15 Uhr kam es auf der B49 zwischen Bausendorf und Wittlich-Neuerburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern. Ein Autofahrer wollte nach links in einen Feldweg einbiegen und kündigte dies mittels Fahrtrichtungsanzeiger an. Während der vordere Motorradfahrer darauf mit einer Bremsung reagierte, schien der dahinter fahrende den Vorgang nicht zu bemerken und kollidierte zunächst mit dem anderen Motoradfahrer und anschließend mit dem Pkw. Beide Motorradfahrer wurden verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Polizeiinspektion Wittlich

06571 926-0

06571 926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell