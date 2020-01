Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200107.6 Breitenburg: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Breitenburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ist ein Fahrzeug am gestrigen Montagabend in Itzehoe von der Straße abgekommen und mehrere Meter eines Abhangs hinab gerutscht. Alle fünf Fahrzeuginsassen zogen sich bei dem Unglück Verletzungen zu.

Kurz vor 19.00 Uhr war eine Frau in Begleitung von vier Personen in einem Renault auf der Landesstraße 119 aus Richtung der Autobahnanschlussstelle Itzehoe-Süd in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Einmündung Elmshorner Straße geriet der Wagen wahrscheinlich aufgrund eines Defekts in der Lenkung plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun, rutschte etwa elf Meter eine Böschung hinab und überschlug sich mehrfach. Hierbei ging eine Birke zu Bruch, an weiteren Bäumen entstanden Beschädigungen. Ein Verkehrsteilnehmer, der das Geschehen beobachtet hatte, eilte unverzüglich zu Hilfe. Drei der Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder und eine 58-Jährige, zogen sich schwere Verletzungen zu, die 43-jährige Fahrzeugführerin und ein 17-Jähriger leichte. Alle Verunglückten kamen in ein Krankenhaus, das Unfallfahrzeug verblieb erst einmal um Unfallort, da die Bergung nur mittels Kranwagen möglich war. An dem Renault entstand Totalschaden.

