POL-IZ: 200107.5 Kellinghusen: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht!

Kellinghusen (ots)

Am Montagnachmittag ist es in Kellinghusen an einem Fußgängerüberweg zu einer Gefährdung einer Frau mit Kinderwagen durch ein Fahrzeug gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die dieses Geschehen beobachtet haben.

Kurz nach 17.00 Uhr betrat die Anzeigende an der Bedarfs-Ampel in der Lindenstraße an der Sparkasse bei für sie geltendem Grünlicht mitsamt einem Kinderwagen die Fahrbahn. Im selben Moment näherte sich aus Richtung der Lehmbergstraße ein silberfarbener Skoda, ohne Rücksicht auf die bevorrechtigte Passantin zu nehmen. Nur durch das umsichtige Verhalten der Anzeigenden kam es ihren Angaben zufolge zu keinem Zusammenstoß zwischen ihr und dem Auto.

Laut der Geschädigten soll sich hinter dem Skoda ein weiteres Fahrzeug befunden haben. Die Insassen dieses Wagens werden gebeten, sich zur abschließenden Klärung des Geschehens bei der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 zu melden.

Merle Neufeld

